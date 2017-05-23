Годзюр, Грозав, Пирис и Лебеденко покинули "Терек"

В связи с окончанием срока действия контрактов "Терек" покинули вратарь Ярослав Годзюр, полузащитника Георге Грозав, Факундо Пирис и Игорь Лебеденко. В минувшем сезоне Годзюр принял участие в одном матче чемпионата России, Грозав провел в премьер-лиге 21 игру, забив 5 голов и 4 раза ассистировав партнерам, на счету 26 встреч в чемпионате и один гол, а Лебеденко 17 раз выходил на поле, забив 3 мяча.

– Выражаем ребятам огромную благодарность за работу в клубе и желаем им профессиональной удачи и счастья в личной жизни, – гласит сообщение на сайте клуба.