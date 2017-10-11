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18:00 | Футбол — РФПЛ

Глушаков и Промес вернулись в общую группу


"Спартак" на своем официальном сайте сообщил о том, что на сегодняшей тренировке в общей группе занимались полузащитник Денис Глушаков и нападающий Квинси Промес. Они восстановились после полученных травм.

Полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Полузащитник Джано Ананидзе отправился в римскую клинику на консультацию. Хавбеку может понадобиться операция в связи с травмой сухожилия левого голеностопного сустава.

Вратарь Артем Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артем Тимофеев продолжают восставливаться.

В матче 13-го тура чемпионата России "Спартак" сыграет с "Ахматом". Встреча пройдет 13 октября в Грозном.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-10-11-glushakov_i_promes_vernulis_v_obshchuyu_gruppu/

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