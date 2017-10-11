Глушаков и Промес вернулись в общую группу

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил о том, что на сегодняшей тренировке в общей группе занимались полузащитник Денис Глушаков и нападающий Квинси Промес. Они восстановились после полученных травм.
Полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Полузащитник Джано Ананидзе отправился в римскую клинику на консультацию. Хавбеку может понадобиться операция в связи с травмой сухожилия левого голеностопного сустава.
Вратарь Артем Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артем Тимофеев продолжают восставливаться.
В матче 13-го тура чемпионата России "Спартак" сыграет с "Ахматом". Встреча пройдет 13 октября в Грозном.
Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-10-11-glushakov_i_promes_vernulis_v_obshchuyu_gruppu/
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Спартак (футбол)
- Артем Тимофеев
- Квинси Промес
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Георгий Тигиев