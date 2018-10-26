Гинер стал совладельцем завода по переработке шин

Как сообщает "Интерфакс", президент ЦСКА Евгений Гинер стал совладельцем ООО "Дмитровский завод РТИ". Это компания занимается переработкой автомобильных шин. Отмечается, что Гинер получил 25 процентов акций подмосковного завода.

В прошлом году "ООО Дмитровский завод РТИ" резко увеличил выручку с 93 миллионов рублей до почти 300.

Среди активов Гинера - 65 процентов ИК "Технопромэкспорт", 37,5 процентов в компании "РТ-геотех". Также в конце апреля Гинер назвал себя президентом и собственником "Росгосстрах жизни".