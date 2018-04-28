Гинер оказался владельцем компании "Росгосстрах жизни"

Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал себя хозяином компании "Росгосстрах жизни", сообщают "Ведомости" со ссылкой на видео выступления бизнесмена перед работниками компании 26 апреля. Запись сделана одним из присутствовавших.

Во время выступления Гинер рассказал, что держал эти данные в секрете, поскольку не хотел для "РГС жизни" лишних проблем.

– Уже без малого год как я президент компании. Без малого два как хозяин компании. Но не хотел, так сказать, портить ей резюме, так как с рождения я с Украины, – заявил Гинер во время своей речи. – И такое слово модное, которое вы хорошо знаете,– комплаенс у меня не самый лучший, поэтому все время прятался, чтобы меньше знали и меньше, так сказать, на компанию нападали.

Генеральный директор "Росгосстрах жизни" Евгений Гуревич подтвердил "Ведомостям", что с прошлого года Гинер занимает пост президента компании.