Гильерме: "Локомотиву" повезло, что удалось забить в контратаках"

Голкипер "Локомотива" Гильерме после победы над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что первый тайм дался команде тяжелее, чем второй. Он также добавил, что железнодорожникам повезло забить в контратаках.

– Какие впечатления от матча?

– Мы играли на контратаках, и нам повезло, что удалось забить после некоторых из них, – сказал Гильерме.

– В начале матча могли подумать, что он закончится с таким счетом?

– Мы приехали с целью победить. Как и во всех играх. Все знают, что здесь трудно играть с "Зенитом". Первый тайм был сложнее второго, но, когда мы видели, что можно играть спокойно, у нас появились возможности, которые мы реализовали.

– На вас влияло то, что это матч за лидерство?

– Конечно, мы все время смотрим в таблицу. Это очень важная игра для нас, хорошо, что повезло здесь победить. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив"