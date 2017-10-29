19:51 | Футбол — РФПЛ

Гильерме: "Локомотиву" повезло, что удалось забить в контратаках"


Голкипер "Локомотива" Гильерме после победы над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что первый тайм дался команде тяжелее, чем второй. Он также добавил, что железнодорожникам повезло забить в контратаках.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 0:3. Джефферсон ФАРФАН (в белом) празднует свой второй гол с тренерским штабом.Фарфанище! "Локо" разгромил "Зенит"

– Какие впечатления от матча?

– Мы играли на контратаках, и нам повезло, что удалось забить после некоторых из них, – сказал Гильерме.

– В начале матча могли подумать, что он закончится с таким счетом?

– Мы приехали с целью победить. Как и во всех играх. Все знают, что здесь трудно играть с "Зенитом". Первый тайм был сложнее второго, но, когда мы видели, что можно играть спокойно, у нас появились возможности, которые мы реализовали.

– На вас влияло то, что это матч за лидерство?

– Конечно, мы все время смотрим в таблицу. Это очень важная игра для нас, хорошо, что повезло здесь победить. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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