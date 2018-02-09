Гильерме и Ари – в стартовом составе "Локомотива" на матч против "Стремсгодсета"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на товарищеский матч против "Стремсгодсета". С первых минут на поле появится нападающий Ари. Место в воротах займет Маринату Гильерме.

Полностью состав железнодорожников выглядит следующим образом:

Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Ан. Миранчук, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан, Ари.

Матч "Локомотив" – "Стремсгодсет" начнется в 18.00 по московскому времени.