Гильерме и Ари – в стартовом составе "Локомотива" на матч против "Стремсгодсета"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на товарищеский матч против "Стремсгодсета". С первых минут на поле появится нападающий Ари. Место в воротах займет Маринату Гильерме.
Полностью состав железнодорожников выглядит следующим образом:
Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Ан. Миранчук, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан, Ари.
Матч "Локомотив" – "Стремсгодсет" начнется в 18.00 по московскому времени.
Наш стартовый состав на матч #ЛокоСтремсгодсет!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 9 февраля 2018 г.
🖥 С 18:00 по Москве смотрите трансляцию встречи на "Матч ТВ" или онлайн по ссылке: https://t.co/KWkHEqJanW. pic.twitter.com/78HyDTyXkA