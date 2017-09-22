Герман Ткаченко: "Никаких обид на "Краснодар" у Смолова быть не может"

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко в интервью "СЭ" признался, что у нападающего "Краснодара" Федора Смолова был вариант с арендой в ЦСКА. По его словам, форвард никуда не ушел из-за несоответствия предлагаемых сумм запросам "Краснодара".

– Почему Смолов остался в "Краснодаре"?

– Летом Федор был готов рассмотреть варианты с переходом в силу разных причин. Правда, мы сразу оговорили, что с уважением примем любое решение "Краснодара". Два года в этом клубе были лучшими в его карьере. И без команды это было бы невозможно.

Так вот в последние дни лета поступило несколько предложений: от "Бешикташа" – конкретное, от "Фенербахче" – неконкретное, от "Вольфсбурга" и ряда других заметных в своих лигах клубов. Но так получилось, что они не соответствовали, главное, финансовым ожиданиям владельца "Краснодара", а также, по нашему мнению, рыночной стоимости и статусу футболиста. Поэтому никаких обид на "Краснодар" у нас быть не может.

Раньше на Смолова претендовали дортмундская "Боруссия" и "Спартак".

– А вариант с ЦСКА?

– Он появился в самые последние дни лета. Речь шла исключительно об аренде на полгода. Переговоры проходили в прямой коммуникации клубов. Мы не понимали, как можно убедить Галицкого отдать Смолова прямому конкуренту, и даже сейчас не в курсе аргументов и хода переговоров.

– Смолов разочарован тем, что переход куда-либо не состоялся?

– Я не могу так сказать. Мы же всегда говорили, что нам есть что терять. Это и роль в команде, и ощущение того, что все получается, манера и стиль игры. К Федору никогда не возникало претензий в плане профессионализма. Мы всегда разделяли возможность уйти и отношение к делу.

Разговор между Галицким и Федором не исключает его перехода в другой клуб, например, уже ближайшей зимой или через год. Но не исключена также и возможность доработать контракт до конца.

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