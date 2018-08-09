Геркус заявил, что "Локо" завершил трансферную кампанию, но зачем он подписался на Модеста?

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус подписался на обновления форварда "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Антони Модеста в Инстаграме. Ранее "СЭ" сообщал, что 30-летний француз входит в трансферный шорт-лист железнодорожников.

Сегодня, 9 августа, "Локомотив" объявил о переходе форварда "Краснодара" Федора Смолова. По словам Геркуса, железнодорожники этой покупной завершили летнюю трансферную кампанию.

Отметим, что ранее гендир "Локо" подписывался на обновления полузащитника Гжегожа Крыховяка, защитника Бенедикта Хеведеса и Смолова. Все они в итоге стали игроками "Локомотива".

Таблица переходов РПЛ //

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