Георгий Щенников: "Безумно счастлив забить в дерби"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников после матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:1) отметил, что в дерби не бывает фаворита. Футболист отметил болельщиков, которые поддерживали армейцев на протяжении всего матча.
- Это дерби, здесь никогда нет фаворита или аутсайдера. Хорошо, что получилось в концовке вырвать победу, мы очень счастливы.
- В эпизоде с голом вы очень здорово выскочили на дальней штанге и пробили. Это наигрывалось или получилось экспромтом?
- Просто увидел, что Головин пошел обыгрывать защитников, подумал – вдруг мяч от него прилетит мне в ногу. Так и получилось!
- Что можете сказать о втором мяче?
- Витинью молодец. Хорошо пробил. Там был маленький рикошет, но нам тоже забили с рикошетом.
- Какие эмоции от победы в дерби?
- Безумно счастлив! Спасибо болельщикам, их было слышно на протяжении всей игры. Мы безумно рады и счастливы!
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/georgiy-shchennikov-bezumno-schastliv/