Георгий Щенников: "Безумно счастлив забить в дерби"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников после матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:1) отметил, что в дерби не бывает фаворита. Футболист отметил болельщиков, которые поддерживали армейцев на протяжении всего матча.

- Это дерби, здесь никогда нет фаворита или аутсайдера. Хорошо, что получилось в концовке вырвать победу, мы очень счастливы.

- В эпизоде с голом вы очень здорово выскочили на дальней штанге и пробили. Это наигрывалось или получилось экспромтом?

- Просто увидел, что Головин пошел обыгрывать защитников, подумал – вдруг мяч от него прилетит мне в ногу. Так и получилось!

- Что можете сказать о втором мяче?

- Витинью молодец. Хорошо пробил. Там был маленький рикошет, но нам тоже забили с рикошетом.

- Какие эмоции от победы в дерби?

- Безумно счастлив! Спасибо болельщикам, их было слышно на протяжении всей игры. Мы безумно рады и счастливы!