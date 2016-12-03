Георгий Миланов: "Слуцкий не обсуждает с игроками ЦСКА тему своего возможного ухода"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов после матча 17-го тура премьер-лиги против "Урала" (4:0) отметил, что армейцы заслужили победу в этом поединке. Кроме того, хавбек подчеркнул, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не обсуждает с игроками тему своей возможной отставки.

- ЦСКА заслуженно одержал победу в этом матче, - приводит ТАСС слова Миланова. - Первые 15 минут прошли очень тяжело, "Урал" играл строго от обороны. Но после забитого мяча мы начали хорошо играть и провели первый тайм так, как я давно не видел.

Слуцкий не общался с нами на тему возможного ухода. У нас все как всегда - тренировки, теоретические занятия, все проходит в обычном режиме.