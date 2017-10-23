Георгий Джикия: "У Промеса все получится даже в "Барселоне"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия подчеркнул, что согласен с тем, что нападающий Квинси Промес является самым ярким игроком команды. Он также добавил, что голландец может заиграть и в "Барселоне".

– Многие считают самым ярким игроком "Спартака" Промеса. Согласны?

– Он один из ключевых игроков. Вообще, согласен, да, – приводит "Российская газета" слова Джикии.

– Дмитрий Комбаров как-то заявил, что Квинси мечтает о "Барселоне". Он бы заиграл там?

– Если он продолжит так играть, забивать столько и помогать команде, то я думаю, что на него обратят внимание европейские топ-клубы. Хотя на него и так есть спрос. Так что все в его руках. Ну а мы всячески ему в этом поможем. Промес – трудяга, и очень хочет заиграть в топ-клубе. Думаю, у него получится, даже в "Барселоне". Он большой молодец.

– Кто еще из "Спартака" мог бы заиграть в европейском топ-клубе?

– Есть ребята, которые могут со временем это сделать.

В текущем сезоне Промес провел 16 матчей во всех клубных турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.