Георгий Джикия - о "Спартаке": "Все, что было в 2018-м, оставили в прошлом"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, с каким настроем команда вошла в 2019 год.

– Со стороны кажется, что атмосфера в "Спартаке" сейчас в порядке. Верное впечатление?

– Много общались с ребятами на тему того, что произошло. Решили – что было в 2018-м, остается там. В 2019-м все странные разговоры и движения от себя убираем. Абстрагируемся от того, что говорят и пишут, концентрируемся на тренировках и игре. От этого атмосфера улучшилась. Плюс новички пришли, новый штаб. Все как-то стало по-другому. Нет никого, кто был бы чем-то недоволен. Все идет своим чередом, каждый знает свою роль – и персонал, и игроки. Дай Бог, чтобы так было и дальше. А все, что было в том году, оставляем в том году. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Джикии - здесь