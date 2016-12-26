Георгий Джикия: "Не имею никакого отношения в плане футбольного образования к Грузии"

Защитник "Амкара" Георгий Джикия, который, по информации "СЭ", на следующей неделе с большой долей вероятности официально перейдет в "Спартак", подчеркнул, что не имеет никакого отношения к Грузии в плане футбольного образования. Игрок также отметил: у него только один паспорт – Российской Федерации.

– О вас в эти дни разноречивая информация: якобы вы поменяли грузинский паспорт на российский, являетесь воспитанником грузинского футбола. Как на самом деле?

– Ничего не менял. У меня один паспорт – Российской Федерации, здесь ходил школу, здесь же занимался футболом.

– Где?

– Родился в Балашихе, начал играть там, а потом перебрался в "Локомотив", в филиал в Перово.

– Что у вас от грузинской школы?

– Видимо, ничего. Я не имею никакого отношения в плане футбольного образования к Грузии. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Джикии