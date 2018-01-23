Георгий Джикия: "Джикия после операции чувствует себя хорошо"

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия в своем Инстаграме опубликовал фотографию после операции по поводу травмы передней крестообразной связки колена. Футболист отметил, что хорошо себя чувствует и сообщил о съеденном круассане.

– Джикия был успешно прооперирован и после съеденного круассана, чувствует себя хорошо, – написал Джикия.

Напомним, 24-летний защитник получил повреждение 18 января в контрольном матче с китайским клубом "Шанхай Шанган" (0:1). Сроки восстановления при такой травме - пять-шесть месяцев, из-за чего он, с большой долей вероятности, пропустит чемпионат мира-2018.