Генрих Мхитарян: "В детстве сильно болел за "Спартак"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал о том, что в детстве он симпатизировал "Спартаку". По его словам, он несколько месяцев в году проводил в Москве в связи с тем, что одна из его бабушек - москвичка. Он добавил, что в настоящее время следит не только за чемпионатом России, но и за первенствами Армении и Украины.

Бабушка с маминой стороны – москвичка, - цитирует "Матч-ТВ" Мхитаряна. - В детстве проводил в Москве несколько месяцев в году. Тогда сильно болел за "Спартак". Сейчас слежу не только за чемпионатом России, но и за чемпионатами Армении и Украины.