Геннадий Орлов: "Спартак" еще подтянется"

Телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак", несмотря на неудачную трансферную кампанию, должен показать более достойный результат после перерыва на матчи сборных. По его словам, именно этот перерыв может помочь команде выйти на прежний уровень.

– Приобретение Кузяева – попадание в десятку?

– Конечно! А как поднимается Лунев? И, однозначно, Кокорин. То есть, в клубе есть, что называется, и внутренние резервы – помимо новичков. Сейчас начинается самое интересное. После перерыва на матчи сборных все команды подтянутся. В том числе, и "Спартак". Хотя трансферная политика красно-белых выглядит…

– Странной?

– Ну не то, чтобы странной. Однако что-то не получилось. Не знаю, что там произошло. Но факт остается фактом. "Спартак" не укрепился, как следует. Клуб искал крайнего и центрального защитников, но их нет.

– Это не может не тревожить перед Лигой чемпионов?

– Ну конечно! Там придется трудно. Впрочем, красно-белые еще подтянутся. Должны же москвичи выйти на прежний уровень. Первую часть сезона загубили, зато теперь было время переосмыслить какие-то вещи.

Да и не только "Спартак" прибавит. Например, троих игроков из "Тосно" Черчесов приглашал в сборную. Высокий защитник Шахов, очень интересный нападающий Заболотный. А Чернов? Какие кроссы способен выполнять! Все еще дадут бой. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Геннадия Орлова