Геннадий Орлов: "Я рад, что Дзюба не покинул "Зенит"

Телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба принесет пользу команде. Орлов также подчеркнул, что не стоит обвинять форварда в жадности.

– Дзюба мог уйти этим летом и получить игровую практику. Но остался…

– Лично меня радует, что он не уехал. Дриусси требуется подмена. Аргентинец в принципе хорош, но Дзюба-то не хуже! Артем умеет забивать, у него есть чувство гола, чувство позиции, этот форвард эффективен на "втором этаже". Уверен – еще принесет пользу "Зениту".

– Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в конце августа заявил: "Финансовые запросы Дзюбы по зарплате кажутся чрезмерными". После этого многие обвинили нападающего в жадности – мол, не готов идти на сокращение оклада ради практики…

– Послушайте, за примером далеко ходить не надо. Вот артиста приглашают выступать. Кто цену назначает за концерт? Сам артист. Не хотите – не зовите. Так и в футболе. Причем здесь жадность? Дзюба должен успеть заработать за короткий промежуток времени. Это абсолютно нормальное явление. Так что не нужно тут никаких обвинений! Ребята, вы чего? Еще из комсомола Дзюбу выгоните… Это все идет из советских времен. Что значит – жадный? Артем – профессионал. У него травма колена, а он играет на уколах.

Артем еще должен скидывать цену? Ради чего?! Нападающий стоит столько, сколько стоит. Не хотите – не берите. У него сейчас есть возможность обеспечить себя и близких. И плевать на все эти комсомольские моральные устои!