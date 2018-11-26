Геннадий Орлов: "Семак вообще-то – неконфликтный человек. Я не верю в конфликт с Маркизио"

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что не верит в конфликт между главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком и полузащитником Клаудио Маркизио. В конце матча 15-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0) между итальянцем, находившимся в запасе, и тренером произошел разговор, в результате которого оба остались недовольны.

– Сейчас все обсуждают возможный конфликт Маркизио с Семаком.

– Я не в курсе дела. Не знаю, отказался ли Маркизио выйти на замену или нет. Но по этой игре он хозяевам не подходил. И потом: Семак вообще-то – неконфликтный человек.

– А Маркизио?

– Это опытнейший футболист. И чтобы он был недоволен словами главного тренера? Так не бывает! Для этого ему надо быть Тотти. Но в "Зените" он по определению не может играть роль Тотти. Так что я не верю в конфликт. Это невозможно. (Виталий Айрапетов)

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