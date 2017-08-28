Геннадий Орлов: "Молло в "Зените-2" переучивают"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что полузащитник "Зенита" Йоан Молло не подходит под построения главного тренера Роберто Манчини. По его словам, сейчас игрок в "Зените-2" проходит процесс обучения.

- Постоянные передвижения игроков и взаимозаменяемость - это уже стиль Манчини, - заявил Орлов в эфире "Радио Зенит". - Вот эта круговерть, скорость для соперника всегда неожиданны. Соперники привыкают к амплуа, когда стоит игрок на месте. Вот как мы взяли Молло, которого будто привязывают к флангу. Вот он стоит и ждет, когда ему дадут мяч. Ну это футбол давних времен. Хотя Йоан - талантливый парень, и в "Зените-2" его переучивают.