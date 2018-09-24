Геннадий Орлов: "Хеведес проиграл много единоборств, а Тараосв - тихий ужас"

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что игроки "Локомотива" Бенедикт Хеведес и Дмитрий Тарасов проявили себя не лучшим образом в игре 8-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:5).

– Очень много говорили про Хеведеса, но сегодня, показалось, совсем не убедил…

– За результат отвечает вся команда. Что касается Хеведеса, то он проиграл много единоборств.

– Тарасов – тихий ужас?

– Да. Не успевал… Не попал в такой матч. В эпизоде со второй карточкой Дзюба от него уже убегал, врывался в штрафную. Надо было фолить. В любой случае, зрители в восторге. Восемь голов! Мы увидели новый "Зенит". И это "Зенит" Семака. Быстрая, агрессивная команда. (Виталий Айрапетов)

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