Геннадий Костылев: "Денисов нашел свою команду"

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев высказался о влиянии полузащитника Игоря Денисова на игру "Локомотива". В субботу железнодорожники оформили чемпионство в матче 29 тура РФПЛ с "Зенитом" (1:0).

- С харизмой парень, даже иногда в очень резкой форме проявляется его бойцовский характер, - говорит о Денисове Костылев. - Он очень хорошо подошел команде Семина и ментально помог достичь результата. То, что исполнитель хороший, было ясно давно, а если еще принять во внимание его характер, боевитость и лидерские качества, то таких футболистов у нас в стране немного. Что называется, нашел "свою" команду.

- Президент "Локомотива" Илья Геркус особо выделил Денисова и Фарфана. В чем проявляется их сила?

- Перуанец некоторые игры в прошлом году провел блестяще, потом, правда, стал незаметным, а Денисов своей неутомимостью был заметен в большинстве игр. Не всегда, правда, выглядел на все 100 процентов, но когда сквозила нервозность, именно Игорь вел команду за собой. (Арман МКРТЧЯН)