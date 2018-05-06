21:05 | Футбол — РФПЛ

Геннадий Костылев: "Денисов нашел свою команду"


Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев высказался о влиянии полузащитника Игоря Денисова на игру "Локомотива". В субботу железнодорожники оформили чемпионство в матче 29 тура РФПЛ с "Зенитом" (1:0).

- С харизмой парень, даже иногда в очень резкой форме проявляется его бойцовский характер, - говорит о Денисове Костылев. - Он очень хорошо подошел команде Семина и ментально помог достичь результата. То, что исполнитель хороший, было ясно давно, а если еще принять во внимание его характер, боевитость и лидерские качества, то таких футболистов у нас в стране немного. Что называется, нашел "свою" команду. 

- Президент "Локомотива" Илья Геркус особо выделил Денисова и Фарфана. В чем проявляется их сила?

- Перуанец некоторые игры в прошлом году провел блестяще, потом, правда, стал незаметным, а Денисов своей неутомимостью был заметен в большинстве игр. Не всегда, правда, выглядел на все 100 процентов, но когда сквозила нервозность, именно Игорь вел команду за собой. (Арман МКРТЧЯН)

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