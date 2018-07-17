Генеральный Директор "Ленинградца": "В ленобласти хотели спасти "Тосно", но груз долгов был слишком велик"

Игорь Левит, генеральный директор ФК "Ленинградец", новой команды из Ленинградской области в ПФЛ, рассказал о ее создании.

– Для начала несколько слов о "Тосно". Клуб имел определенное отношение к Ленобласти – хотя бы из-за названия, – поэтому была попытка спасти команду, но груз долгов заставил отказаться от этой идеи. Поэтому решили создать новый клуб, который имел бы самое прямое отношение к Ленобласти. Идея родилась недавно, в середине мая, инициатива исходила от губернатора Александра Дрозденко. Ленобласть будет в составе акционеров, с ее участием гораздо проще будет решать ряд вопросов – например, связанных с выделением и содержанием тренировочной базы в Рощино. Спасибо коммерческим организациям, которые поддержали идею губернатора. Нам удалось воспользоваться внештатной процедурой лицензирования и заявиться на ближайший сезон в ПФЛ. Главным тренером команды станет Геннадий Бондарук, но руководить тренировочным процессом и тренерским штабом и отвечать за результат будет Борис Рапопорт, – отметил Левит.

Отметим, что основу "Ленинградца" составят выпускники СШОР "Зенит" и спортивных школ Ленобласти. В качестве домашнего стадиона будет использоваться "Nova Arena" в Санкт-Петербурге, часть домашних игр также пройдет на городском стадионе в Тихвине. (Егор БЫЧКОВ)