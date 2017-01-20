Гендиректор "Крыльев": "Скрипченко давно выполнил показания и процедуры в рамках матча "Урал" - "Терек"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подчеркнул, что не нужно нагнетать ситуацию по вопросу характера встречи матча 12-го тура чемпионата России "Урал" - "Терек" (1:4) вокруг бывшего тренера екатеринбургской команды Вадима Скрипченко, ныне возглавляющего самарцев.
Ранее сообщалось, что специалист был вызван в самарское МВД для дачи показаний по этой встрече.
- Все показания и процедуры в рамках того матча между "Уралом" и "Тереком" Скрипченко давным-давно выполнил, не нужно нагнетать ситуацию, которая ушла в прошлое, - приводит "Р-Спорт" слова Шашкова. - Запросы от Российского футбольного союза что к самому футбольному клубу "Урал", что к Скрипченко как тренеру этого клуба были направлены давно, на них последовал ответ, все уже произведено и сделано.
Верю в Крылья
А где этот т.н. пресс-атташе, котрый даже премию губернатора получил...За что? за молчание? Красава..... Вот например инфа на сайте о жизни команды......... Контрольный матч 20 января 2017 Приглашаем на "Ледовые гонки" от "Крыльев" 20 января 2017 С юбилеем Алексея Канунникова! 19 января 2017 Пресс-служба "Крыльев Советов" получила награду 19 января 2017 Турнир в Сызрани КС-ЦПФ начал с двух разгромных побед 19 января 2017 Третий сбор "Крылья" проведут в Турции 18 января 2017 Две команды "КС-ЦПФ" примут участие в зимнем чемпионате области 18 января 2017 Стало известно расписание турнира памяти Сергея Успенского 17 января 2017 "Пандурий": поставщик игроков для сборных 17 января 2017 "Крылья Советов"-м отправятся в Крым 6 февраля 16 января 2017 Продолжается прием заявок на турнир по FIFA-2017 16 января 2017 "Крылья" сыграют с чемпионом Армении 16 января 2017 У Евгения Конюхова родилась дочь 15 января 2017 4 фотофакта об Али Гаджибекове 15 января 2017 Владимир Казаков: Главная цель молодежного состава – совершенствование мастерства 13 января 2017 Али Гаджибеков: Хочу показать свою лучшую игру и попасть в сборную России 13 января 2017 Али Гаджибеков стал игроком "Крыльев" 13 января 2017 Геннадий Киселёв: Награда как самому перспективному игроку – отличная мотивация 12 января 2017 Молодежка "Крыльев" вышла из отпуска 11 января 2017 Болельщики определили лучшие голы первой части Чемпионата 11 января 2017 А вообще команда в Самаре есть?
18:40 20 января
Верю в Крылья
А где КРУ?
18:34 20 января
Верю в Крылья
Как вы уже достали оба Ша.... Хватит беспредельничать..... Команду валят, сайт команды загубили, превратив, чтоб не мешалис, в бабушкины сказки месяцем назад..... И это все на бюджетные деньги......
18:32 20 января