Гендиректор "Крыльев": "Скрипченко давно выполнил показания и процедуры в рамках матча "Урал" - "Терек"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подчеркнул, что не нужно нагнетать ситуацию по вопросу характера встречи матча 12-го тура чемпионата России "Урал" - "Терек" (1:4) вокруг бывшего тренера екатеринбургской команды Вадима Скрипченко, ныне возглавляющего самарцев.

Ранее сообщалось, что специалист был вызван в самарское МВД для дачи показаний по этой встрече.

- Все показания и процедуры в рамках того матча между "Уралом" и "Тереком" Скрипченко давным-давно выполнил, не нужно нагнетать ситуацию, которая ушла в прошлое, - приводит "Р-Спорт" слова Шашкова. - Запросы от Российского футбольного союза что к самому футбольному клубу "Урал", что к Скрипченко как тренеру этого клуба были направлены давно, на них последовал ответ, все уже произведено и сделано.