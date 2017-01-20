12:40 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Скрипченко пожаловался на неуправляемость игроков "Урала" в матче с "Тереком"

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Сегодня. Екатеринбург. "Урал" - "Терек" - 1:4. Что это было?От 3,15 до 17,00. Как скакали коэффициенты в матче "Урал" – "Терек"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко, ранее возглавлявший "Урал", пожаловался в палату по разрешению споров на клуб из Екатеринбурга, утверждает Life. По словам специалиста, в матче 12-го тура чемпионата России с "Тереком" игроки были "неуправляемы", а допущенные ими ошибки - необъяснимыми.

Скрипченко был шокирован случившимся, а причиной этому могла стать история встреч с грозненцами, о которой ранее сообщалось в СМИ. Отмечается, что после матча с "Тереком" специалист попросил президента "Урала" о встрече для обсуждения ситуации.

После беседы ему предложили написать об уходе по собственному желанию в обмен на гарантии отсутствия финансовых претензий и выплату всей задолженности по зарплате.

По информации издания, сегодня Скрипченко был вызван на допрос в связи с матчем 12-го тура, которым ранее заинтересовалась организация по борьбе с договорными матчами.

Отметим, что предшественник Скрипченко - Виктор Гончаренко - также покинул команду после игры с "Тереком" в августе 2015 года. Перед ней также были зафиксированы подозрительные ставки на победу грозненцев, однако поединок завершился вничью - 3:3.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/961904/eks-trienier_urala_zaiavil_o_nieupravliaiemykh_ighrokakh_v_strannom_matchie_s_tieriekom

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Зато хоть денег ребята заработали. Молодцы.

14:28 20 января

Murarius

Ну и формулировка! "Неуправляемы"!

12:56 20 января

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