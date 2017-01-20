Скрипченко пожаловался на неуправляемость игроков "Урала" в матче с "Тереком"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко, ранее возглавлявший "Урал", пожаловался в палату по разрешению споров на клуб из Екатеринбурга, утверждает Life. По словам специалиста, в матче 12-го тура чемпионата России с "Тереком" игроки были "неуправляемы", а допущенные ими ошибки - необъяснимыми.

Скрипченко был шокирован случившимся, а причиной этому могла стать история встреч с грозненцами, о которой ранее сообщалось в СМИ. Отмечается, что после матча с "Тереком" специалист попросил президента "Урала" о встрече для обсуждения ситуации.

После беседы ему предложили написать об уходе по собственному желанию в обмен на гарантии отсутствия финансовых претензий и выплату всей задолженности по зарплате.

По информации издания, сегодня Скрипченко был вызван на допрос в связи с матчем 12-го тура, которым ранее заинтересовалась организация по борьбе с договорными матчами.

Отметим, что предшественник Скрипченко - Виктор Гончаренко - также покинул команду после игры с "Тереком" в августе 2015 года. Перед ней также были зафиксированы подозрительные ставки на победу грозненцев, однако поединок завершился вничью - 3:3.