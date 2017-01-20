Скрипченко пожаловался на неуправляемость игроков "Урала" в матче с "Тереком"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко, ранее возглавлявший "Урал", пожаловался в палату по разрешению споров на клуб из Екатеринбурга, утверждает Life. По словам специалиста, в матче 12-го тура чемпионата России с "Тереком" игроки были "неуправляемы", а допущенные ими ошибки - необъяснимыми.
Скрипченко был шокирован случившимся, а причиной этому могла стать история встреч с грозненцами, о которой ранее сообщалось в СМИ. Отмечается, что после матча с "Тереком" специалист попросил президента "Урала" о встрече для обсуждения ситуации.
После беседы ему предложили написать об уходе по собственному желанию в обмен на гарантии отсутствия финансовых претензий и выплату всей задолженности по зарплате.
По информации издания, сегодня Скрипченко был вызван на допрос в связи с матчем 12-го тура, которым ранее заинтересовалась организация по борьбе с договорными матчами.
Отметим, что предшественник Скрипченко - Виктор Гончаренко - также покинул команду после игры с "Тереком" в августе 2015 года. Перед ней также были зафиксированы подозрительные ставки на победу грозненцев, однако поединок завершился вничью - 3:3.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/961904/eks-trienier_urala_zaiavil_o_nieupravliaiemykh_ighrokakh_v_strannom_matchie_s_tieriekom
баламошка
Зато хоть денег ребята заработали. Молодцы.
14:28 20 января
Murarius
Ну и формулировка! "Неуправляемы"!
12:56 20 января