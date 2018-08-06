Гендиректор "Арсенала": "Бонус Божовичу выплачен, информация о долге – чьи-то игры"

Гендиректор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов опроверг информацию о том, что клуб имеет задолженность перед экс-главным тренером команды Миодрагом Божовичем. Ранее издание "Чемпионат" сообщило о том, что клуб не выплатил бонус черногорскому специалисту за то, что команда по итогам прошлого чемпионата попала в десятку.

– В контракте с Миодрагом был пункт о том, что при выполнении задачи – команда занимает определенное место – тренеру полагается бонус, – говорит Балашов. – Контракт имеет юридическую силу и никаких вопросов с нашей стороны не было. В договоре, впрочем, не указан срок, когда выплачивается бонус – при разговоре с партнерами тренера я говорил о том, что при поступлении денег в клуб все будет выплачено, это вопрос времени. То, что появляется такая информация – чьи-то игры. Бонус Божовичу выплачен. "Арсенал" остается клубом, который выполняет взятые на себя обязательства. (Сергей ЕГОРОВ)