Гендиректор "Анжи": "Не исключаю снятие с чемпионата, но хотелось бы доиграть до зимы"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов допускает, что клуб может не доиграть сезон-2018/19 и сняться с чемпионата России.

– Решаются как-то финансовые трудности "Анжи"?

– Нет, к сожалению, наши финансовые проблемы по-прежнему существуют. Пока сложно представить, как мы будем доигрывать до зимней паузы.

– То есть и сборы у вас не запланированы?

– Нет, конечно. А что планировать? Мы пока не понимаем, что будет дальше. 17 ноября будет собираться команда и будем что-то думать. Пока мы не можем даже зарплату платить, о каких сборах вести речь? Мое мнение – с такими проблемами нельзя существовать. Подчеркну: это мое частное мнение – не клуба или его руководства.

– То есть вы допускаете снятие с чемпионата?

– Я этого не исключаю. Но хотелось бы все-таки доиграть до зимы – последний матч у нас 8 декабря, а там уже будем решать. (Андрей Сизякин)

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