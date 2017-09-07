Газинский и Жоаузинью провели мастер-класс в академии "Краснодара"

Сегодня, 7 сентября, полузащитники "Краснодара" Юрий Газинский и Жоаузинью посетили академию клуба. Как сообщает пресс-служба краснодарцев, футболисты вместе с учащимися выполнили всю программу тренировки и поучаствовали в двухсторонней игре, которая завершилась со счетом 2:2. В серии пенальти сильнее оказалась команда россиянина.

"Руководство Академии решило устроить своим воспитанникам сюрприз, поэтому появление футболистов на тренировке команды 2003 года рождения стало полной неожиданностью для юных "горожан". Ребята были воодушевлены присутствием на их занятии взрослых мастеров и с огромным желанием повторяли все приёмы и элементы игры, которые те демонстрировали", - говорится в сообщении на сайте.