Гаджи Гаджиев: "В чемпионате России судьи часто ошибаются в пользу богатых и авторитетных клубов"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев не стал комментировать судейство в матче 9-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2), сообщает ItaSportPress. Напомним, что арбитр Сергей Иванов, работавший на этой встрече, получил неудовлетворительную оценку. Главной претензией к Иванову стал незафиксированный фол Доменико Кришито. Защитник питерцев при счете 3:2 сбил Квинси Промеса, однако Иванов принял решение продолжать игру, и в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану. "Спартак" после игры попросил отстранить от работы Сергея Иванова до конца сезона.

– Что вы думаете о судействе в матче "Зенита" и "Спартака"?

– Не хочу комментировать, это вопрос к судейскому департаменту. Я лишь могу сказать, что в нашей стране судьи часто ошибаются в пользу самых богатых и авторитетных клубов. Но я думаю, что эта проблема существует не только в России.

– Кто, на ваш взгляд, станет чемпионом России в этом сезоне?

– Думаю, у "Зенита" в борьбе за чемпионство больше шансов, чем у их конкурентов. У этой команды есть действительно большой потенциал. "Зенит" – организованный клуб с сильным тренерским штабом. Правда, ЦСКА наверняка до конца будет сражаться за победу в турнире.