Гаджи Гаджиев: "В "Амкаре" восемь травмированных игроков, но мы все равно будем стараться"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в матче 18-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что в его команде 8 травмированных игроков. Специалист также добавил, что несмотря на большое количество травм, пермяки все равно будут стараться.

– Большая группа травмированных футболистов? Этот вопрос нас очень волнует, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Из тех, кто есть, выбрали, кого-то переставили, а так действительно редкая ситуация, когда большая группа футболистов не может играть. У нас таких 8 человек, но мы все равно будем стараться.

Трансляция матча "Амкар" - "Динамо"