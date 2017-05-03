Гаджи Гаджиев: "Уверен, Нигматуллин накрыл бы стол "Амкару"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью "СЭ" отметил, что рекорд голкипера "Ростова" Никиты Медведева - результат работы всей команды. Вратарь дончан в игре 26-го тура чемпионата России с пермяками (1:0) побил достижение Руслана Нигматуллина по количеству минут без пропущенных мячей. На счету Медведева 952 "сухие" минуты.

– В матче в Ростове-на-Дону вратарь хозяев установил рекорд России по продолжительности сухой серии. Предыдущий обладатель достижения Нигматуллин перед игрой сказал, что накроет поляну "Амкару", если команда прервет серию Медведева. Что предлагал Руслан?

– Слова Нигматуллина долетели до Перми быстро. Мы посмеялись хорошей шутке. Уверен, Руслан обязательно накрыл бы стол. Может, и не всей команде, но автора гола он точно не обделил бы (смеется). Жалко, что не смогли забить.

– Рекорд Медведева – феномен?

– Это достижение всей команды. У "Ростова" хорошо организована игра в обороне. Такие рекорды слагаются из нескольких факторов. Отмечу и прекрасную работу тренера вратарей Виталия Кафанова. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Гаджи Гаджиева