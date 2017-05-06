Гаджи Гаджиев: "У "Амкара" есть проблемы с дисциплиной"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2) отметил, что у всех игроков команды разное психологическое состояние, информирует клубная пресс-служба. Специалист допустил, что у команды присутствует переоценка собственных возможностей.

– Уже не в первом матче у "Амкара" одна и та же проблема: 60 минут команда бегает, а потом у нее начинаются проблемы. С чем это связано – с физическим состоянием или в психологии дело?

– 60 минут команда бегает... В том плане, чтобы бегать, мы бегаем больше чем надо. В некоторых ситуациях можно грамотно располагаться и не бегать. Мы за счет физической готовности и дисциплины и смогли подняться. А сейчас проблемы есть с дисциплиной – мы же элементарные нормы и правила игры иногда не соблюдаем. Раньше две игры надо было провести, чтоб один гол пропустить, а сейчас – за игру по два нам забивают. Это – не потому что устали. А психологическое состояние – оно разное у всех. Бывает недооценка или переоценка своих возможностей. Мотивация у них нормальная – они хотят играть и себя показать. Может, даже чрезмерно хотят. Потому и допускают те действия, которые не должны допускать. Нельзя играть на себя и показывать себя. А у нас были такие ситуации, когда игроки старались себя показать. А неуверенности, я думаю, нет. Скорее, переоценка своих способностей присутствует. Я, как тренер, внушаю им, что они способны на большее. Но это же не значит, что каждый может брать мяч и начинать его вести. Сколько таких потерь сегодня было в первом тайме! Например, когда Секу начинает обыгрывать двух соперников. Защитник не должен такими вещами заниматься. Это – часть психологии.

– Чем была вызвана замена Костюкова уже в перерыве?

– Травмой. В перерыве выяснилось, что он не может продолжать игру.

– Сегодня было мало ударов по воротам. Вы не учитывали, что скользкое поле подразумевает большее число ударов?

– Если наносить удары с центрального круга, то вы не забьете ни одного гола из ста. Чтобы забивать, надо выходить на ударные позиции. А с этим и была проблема – мы добирались гораздо реже туда. Только во втором тайме стали что-то создавать видимо, потому, что ЦСКА стал играть по-другому. К тому же у нас не та много футболистов с хорошим ударом.

– Милькович на позиции опорника – времена мера?

– Наверное, временная. У нас нет Огуде, нет Йовичича. Януш играл в этой позиции, но он нам чуть повыше нужен, он техничнее, сообразительная. Других кандидатов просто не было. А Милькович в прошлом играл в этой позиции, он с нее и начинал свою карьеру. Йовичич, наверное, получше бы сыграл, но у каждой команды бывают ситуации, когда приходится латать дыры.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - ЦСКА