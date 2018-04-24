Гаджи Гаджиев: "По игре ЦСКА выглядит лучше других претендентов на серебро"

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отметил, что ЦСКА имеет наиболее предпочтительные шансы в борьбе за вторую строчку в трунирной таблице чемпионата России. За три тура до окончания РФПЛ у армейцев 51 очко, у "Спартака" – 50, у "Зенита" – 49, у "Краснодара" – 47.

- У нас в футболе случались ситуации, когда, например, ЦСКА выдавал серию из десяти побед, и становился чемпионом, хотя до этого шансы были минимальные, - говорит Гаджиев. - Сейчас сами видите, что происходит со "Спартаком". Казалось бы, "Урал" и "Ахмат" - команды из нижней части турнирной таблицы и в матчах с ними надо набирать очки, хотя бы четыре. Но итоге не получилось ни одного.

На финиш сезона влияют разные факторы: качество футбола, стабильность выступлений и календарь. По игре сейчас ЦСКА выглядит предпочтительнее конкурентов в борьбе за серебро. И очков у армейцев больше. Вероятность того, что они станут вторыми, самая большая. "Краснодар" отстал, плюс ему еще встречаться с "Локомотивом". Шансы есть и у краснодарцев, но их меньше, чем у "Спартака", "Зенита" и ЦСКА. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)