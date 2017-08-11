Гаджи Гаджиев: "Мы работаем, но остается чувство неловкости за старт чемпионата"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев на встрече с болельщиками отметил, что в команде все огорчены текущими результатами. Специалист также добавил, что не стоит ожидать быстрых изменений в игре пермяков.

Напомним, что после пяти туров "Амкар" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав одно очко. В матче 6-го тура команда на выезде сыграет с "Краснодаром".

– Мы не меньше огорчены текущим результатом. Все принимаем близко к сердцу, – приводит пресс-служба "Амкара" слова Гаджиева. – У футболистов нет вальяжности. По самоотдаче замечаний нет.

Команда – это живой организм. Она болеет и претерпевает изменения. Мы взяли целую группу игроков. Им надо время, чтобы окрепнуть. Будем правильно вести подготовку и поднимать уровень наших игроков.

Сезон будет трудный! Я думаю, мы справимся, но ожидать быстрых изменений не стоит, игры предстоят тяжелые. Мы работаем, но остается чувство неловкости за старт. От себя и команды хочу принести всем извинения.

Атака – это проблема. Нет агрессии, нужно больше предложений в чужой штрафной. Мы обсуждаем это с игроками.