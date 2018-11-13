Гаджи Гаджиев: "Хорошее здоровье позволило Аршавину играть в футбол до 37 лет"

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев - о решении российского полузащитника Андрея Аршавина завершить карьеру по окончании срока действия его контракта с "Кайратом".

– Хорошее здоровье позволило Аршавину играть в футбол до 37 лет, — цитируют Гаджиева "Известия" . – Он очень любит футбол и, наверное, просто не представлял своей жизни вне зеленого поля. Наверное, это и заставляло Андрея так долго продолжать свою карьеру.

37-летний футболист провел 75 матчей в составе сборной России, забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008. В "Зените" на счету нападающего 80 мячей в 376 официальных встречах, он трехкратный чемпион страны, победитель Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Суперкубка России, Кубка премьер-лиги. Аршавин 126 раз выходил на поле в форме лондонского "Арсенала", забил за "канониров" 28 голов.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.