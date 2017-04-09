Гаджи Гаджиев: "Готов к переговорам с "Амкаром" о продлении контракта"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев готов начать переговоры с руководством футбольного клуба по продлению контракта. Ранее президент команды Геннадий Шилов сообщил "СЭ", что клуб намерен предложить Гаджиеву новый контракт. Текущее соглашение тренера с клубом истекает летом этого года.

– Думаю, вопрос продления контракта мы с президентом клуба чуть позже обсудим более предметно, – цитирует ТАСС Гаджиева. – Надо, чтобы он увиделся с новым руководством, с губернатором, обсудил с ним некоторые стратегические вопросы развития клуба. После этого, наверное, будем обсуждать договор. Я готов к переговорам, у нас нормальная, рабочая атмосфера, есть полное взаимопонимание по многим вопросам и проблемам.

нас сейчас непростой цикл, мы должны завершить сезон, игры впереди напряженные, очень сложные – кому-то нужны очки для сохранения позиции в лиге, кому-то для повышения. Мы живем в основном клубными интересами. Что касается личных интересов, они тоже важны, но они все равно на втором месте.