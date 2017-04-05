"Амкар" в апреле продлит контракт с Гаджиевым

Президент "Амкара" Геннадий Шилов сообщил, что клуб намерен в ближайшее время продлить контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым. Действующее соглашение сторон истекает по окончании сезона.

– Когда будут продлены контракты с генеральным директором Игорем Резвухиным, исполнительным директором Денисом Масловым и главным тренером команды Гаджи Гаджиевым, у которых истекают соглашения?

– Сезон еще идет. У них заканчиваются контракты по завершении сезона, поэтому вопросы будут решены.

– Вы ведете переговоры о продлении контрактов?

– Да, ведем.

– Ситуация прояснится только после завершения сезона?

– Да нет, это будет раньше. Думаю, что в апреле. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)