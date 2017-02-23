Гаджи Гаджиев: "Главная задача "Анжи" - остаться в премьер-лиге"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил, что главной задачей его бывшей команды "Анжи" является сохранение места в премьер-лиге. Он добавил, что махачкалинцы находятся в сложной ситуации.

– Дефицит в квалифицированных российских игроках испытывает сегодня большинство клубов премьер-лиги, – приводит ТАСС слова Гаджиева. – Легионерам найти замену куда проще, чем заменить россиянина. Но, конечно, главная на данный момент задача – оставить "Анжи" в премьер-лиге. Будут выше – честь им и хвала.

Да, есть задел в 20 очков, и, слава Богу, есть время на подготовку, однако опять же нельзя недооценивать всю тяжесть сложившейся ситуации. Мне хорошо и не понаслышке знакома подобная ситуация, когда команду покидает вся основа. В одном таком известном случае мне не удалось справиться с задачей сохранения команды в премьер-лиге. Не удалось это сделать в прошлом чемпионате и одному из столпов отечественного футбола – динамовцы столицы, продав восьмерых ведущих футболистов по ходу сезона, не смогли сохранить за собой место в элите.