Гаджи Гаджиев: "Евсеев готов к самостоятельной работе"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил, что ему было жаль расставаться со своим помощником Вадимом Евсеевым. Специалист покинул пермский клуб и возглавил "Текстильщик".
– Клуб покинул ваш помощник Вадим Евсеев. Легко отпустили?
– Вадим был хорошим помощником. Вместе с Андреем Карякой он проделал очень качественную и добротную работу. Жаль расставаться с Евсеевым, но вижу, что он готов к самостоятельной работе. Желаю Вадиму удачи в "Текстильщике".
– Планируете ли найти ему замену?
– Пока делать такие шаги рано, подумаем над этим. (Сергей АСТАХОВ)