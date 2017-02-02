Гаджи Гаджиев: "Евсеев готов к самостоятельной работе"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил, что ему было жаль расставаться со своим помощником Вадимом Евсеевым. Специалист покинул пермский клуб и возглавил "Текстильщик".

– Клуб покинул ваш помощник Вадим Евсеев. Легко отпустили?

– Вадим был хорошим помощником. Вместе с Андреем Карякой он проделал очень качественную и добротную работу. Жаль расставаться с Евсеевым, но вижу, что он готов к самостоятельной работе. Желаю Вадиму удачи в "Текстильщике".

– Планируете ли найти ему замену?

– Пока делать такие шаги рано, подумаем над этим. (Сергей АСТАХОВ)

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