Гаджи Гаджиев: "Амкар" смазал концовку матча с "Динамо", но это можно понять"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "Динамо" (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что бело-голубые хорошо действовали в обороне в первой половине встречи.

- Ребята сыграли нормально, - сказал Гаджиев в эфире канала "Наш футбол". - Может, смазали концовку. их понять можно. Победа была нужна, ее надо было сохранить. Несколько раз убегали в контратаку. В частности, был хороший момент у Станислава Прокофьева., который только вышел.

В первом тайме "Динамо" организованно играло в обороне, шесть человек выстраивалось в линию. Было тяжело вскрывать защиту.