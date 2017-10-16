Гаджи Гаджиев: "Амкар" не готов на 100 процентов к матчу против "Тосно"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что пермякам не хватило игровой практики во время перерыва на игры национальных команд. Специалист также добавил, что его подопечные подходят к этой встрече не полностью готовыми.

– Что касается негатива, то хотелось бы провести матч во время перерыва, но не получилось, потому что были какие-то нестыковки у "Рубина", – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Также хочу отметить, что в матчах за сборную Болгарии получил травму наш капитан Петар Занев. Помимо этого, у нас имеются ряд других травмированных игроков.

Если говорить о позитиве, то мы сыграли с дублем, но практики игровой все-таки не хватало. Не скажу, что мы подготовились к матчу против "Тосно" на 100 процентов, замечания есть.

Трансляция матча "Амкар" - "Тосно"