Форвард молодежки "Зенита" Симдянкин забил "Ахмату" с центра поля. Видео

"Зенит" обыграл "Ахмат" (2:0) в матче 13-го тура молодежного первенства России. Оба мяча забил нападающий Никита Симдянкин.
Первый мяч он провел в результате сольного прохода.
Никита Симдянкин! 🔥🔥🔥🔥🔥– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 3 ноября 2018 г.
1⃣:0⃣ после первого тайма в матче #ЗенитМАхматМ
Прямая трансляция ➡️ https://t.co/IfTgFbaYgW pic.twitter.com/rIntqWKl0v
Второй был забит ударом с центра поля.
НИКИТА СИМДЯНКИН! 🔥🔥🔥🔥🔥– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 3 ноября 2018 г.
2:0! #ЗенитМАхматМ pic.twitter.com/oEAvA7tbz6
17-летний футболист забил пять мячей в молодежном первенстве. "Зенит" с 26 очками занимает третье место.
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