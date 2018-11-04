10:20 | Футбол — РПЛ

Форвард молодежки "Зенита" Симдянкин забил "Ахмату" с центра поля. Видео

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 "Зенит" обыграл "Ахмат" (2:0) в матче 13-го тура молодежного первенства России. Оба мяча забил нападающий Никита Симдянкин.

 Первый мяч он провел в результате сольного прохода.

 

Второй был забит ударом с центра поля.

 

 

17-летний футболист забил пять мячей в молодежном первенстве. "Зенит" с 26 очками занимает третье место.

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