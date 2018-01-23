Фонд поддержки игровых видов спорта намерен взыскать с "Ростова" более 300 миллионов рублей

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит 13 февраля иск некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" о взыскании с "Ростова" 328,4 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Иск был подан 29 декабря 2017 года.

Фонд "просит применить последствия недействительности сделки по предоставлению денежных средств клубу в размере свыше 258 миллионов рублей в виде возврата, полученного по данной сделке, и взыскать с футбольного клуба в пользу фонда 328,4 миллиона рублей, в том числе 258 миллионов (неосновательное обогащение) и 69 с лишним миллионов рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами".