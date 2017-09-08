Фернанду: "Если бы игра продолжалась до сих пор, то "Спартак" так и не забил бы СКА-Хабаровск"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в преддверии матча 9-го тура чемпионата России с "Рубином" в интервью клубной пресс-службе отметил, во встрече со "СКА-Хабаровск" (0:0) красно-белым очень не повезло. Подобное, по его словам, происходило и в других играх.

– Чего же не хватило "Спартаку" в матче со "СКА-Хабаровск", если не удачи?

– Сейчас даже шутят, что если бы игра продолжалась до сих пор, то мы так и не забили бы. Что ж, случаются подобные встречи. И в прошлом году были похожие: мы атаковали, атаковали, но мяч не шел в ворота. Вырывали победы на последних минутах. Сделать это в Хабаровске, к сожалению, не получилось. У нас вообще этим летом было много неудачных матчей: ведем в счете, а в итоге проигрываем. Так было и во встрече с "Динамо", и с "Локомотивом", и с ЦСКА. Чуть-чуть отпускаешь игру, даешь слабинку – и все, тебя сразу же наказывают. Футбол бывает несправедлив: случается, обстучишь все штанги, да так и не забьешь. Мы заслуживали победы на Дальнем Востоке, но увезли оттуда лишь очко. Однако иногда бывает и хуже. Создаешь моменты в игре, создаешь… А потом соперник реализует "шальной" штрафной – и все, ты уезжаешь домой ни с чем. Как говорится, мяч тебя наказывает. За что? За потерю концентрации, за то, что упустил какие-то незначительные детали. А ведь из них вся игра и состоит. Выход только один – работать, чтобы исправить ситуацию.

– Получается, до этого работали недостаточно?

– Нет, почему же. Мы трудимся даже больше, чем в прошлом сезоне. Нагрузки еще серьезнее. Но в некоторых играх мяч просто не идет в ворота. Хоть ты тресни! В той же игре со "СКА-Хабаровск" что мы только не делали! Пытались, пытались, но так и не забили. Вот не получается – и все! Что ж, надо стиснуть зубы и пахать. Поэтому хорошо, что сейчас у нас была пауза. Было время выпустить пар и какие-то моменты переосмыслить…

Напомним, "Спартак" - "Рубин" пройдет в субботу, 9 сентября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.