Федор Смолов: "Вест Хэм" делал предложение, но..."

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов подтвердил информацию об интересе к нему со стороны "Вест Хэма". По словам футболиста, он думал над предложением клуба, но считает, что его манера игры не совсем подходит лондонцам.

- Недавно прошла информация, что вами интересуется "Вест Хэм".

- Это правда. Лондонцы прислали в "Краснодар" предложение с конкретной суммой, а потом, насколько знаю, ее увеличили. Они заинтересованы, звонили мне. Но...

- Но?

- Но у меня еще продолжается чемпионат России. Я думаю о предложении "Вест Хэма". Просто очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А "Вест Хэм" идет внизу таблицы. Я смотрел его игру против "Сити". Вся команда обороняется. Наверное, это не совсем мой стиль.

- Какая у вас сейчас мечта?

- Вообще я всегда мечтал выиграть Лигу чемпионов с "Миланом".

- Но "Милан" сейчас там плох, что в составе "Краснодара" это сделать, кажется, реальнее...

- Мечты корректируются. (Филипп ПАПЕНКОВ)