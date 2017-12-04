Федор Смолов: "Вест Хэм" делал предложение, но..."

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов подтвердил информацию об интересе к нему со стороны "Вест Хэма". По словам футболиста, он думал над предложением клуба, но считает, что его манера игры не совсем подходит лондонцам.
- Недавно прошла информация, что вами интересуется "Вест Хэм".
- Это правда. Лондонцы прислали в "Краснодар" предложение с конкретной суммой, а потом, насколько знаю, ее увеличили. Они заинтересованы, звонили мне. Но...
- Но?
- Но у меня еще продолжается чемпионат России. Я думаю о предложении "Вест Хэма". Просто очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А "Вест Хэм" идет внизу таблицы. Я смотрел его игру против "Сити". Вся команда обороняется. Наверное, это не совсем мой стиль.
- Какая у вас сейчас мечта?
- Вообще я всегда мечтал выиграть Лигу чемпионов с "Миланом".
- Но "Милан" сейчас там плох, что в составе "Краснодара" это сделать, кажется, реальнее...
- Мечты корректируются. (Филипп ПАПЕНКОВ)
баламошка
По ходу никуда уже не перейдёт... Баламошка расстроен(
22:14
Доктор Хряк
Фёдор, мой те совет: хочешь играть - приходи в СПАРТАК и заплати Леониду Арнольдовичу 3 ляма зелени. Великий Массимо сделает из тебя игрока. Если хочешь грабить Бабушек РОССИИ -иди в бомженедоклуп к Дзюбе, Кокорину и индейцам. Выбирай:)
21:41
titan2313
А как же бесплатно за Реал?
21:27