21:21 | Футбол — РФПЛ

Федор Смолов: "Вест Хэм" делал предложение, но..."

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Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов подтвердил информацию об интересе к нему со стороны "Вест Хэма". По словам футболиста, он думал над предложением клуба, но считает, что его манера игры не совсем подходит лондонцам.

- Недавно прошла информация, что вами интересуется "Вест Хэм". 

- Это правда. Лондонцы прислали в "Краснодар" предложение с конкретной суммой, а потом, насколько знаю, ее увеличили. Они заинтересованы, звонили мне. Но...

- Но?

- Но у меня еще продолжается чемпионат России. Я думаю о предложении "Вест Хэма". Просто очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А "Вест Хэм" идет внизу таблицы. Я смотрел его игру против "Сити". Вся команда обороняется. Наверное, это не совсем мой стиль.

- Какая у вас сейчас мечта?

- Вообще я всегда мечтал выиграть Лигу чемпионов с "Миланом".

- Но "Милан" сейчас там плох, что в составе "Краснодара" это сделать, кажется, реальнее...

- Мечты корректируются. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

По ходу никуда уже не перейдёт... Баламошка расстроен(

22:14

Доктор Хряк

Фёдор, мой те совет: хочешь играть - приходи в СПАРТАК и заплати Леониду Арнольдовичу 3 ляма зелени. Великий Массимо сделает из тебя игрока. Если хочешь грабить Бабушек РОССИИ -иди в бомженедоклуп к Дзюбе, Кокорину и индейцам. Выбирай:)

21:41

titan2313

А как же бесплатно за Реал?

21:27