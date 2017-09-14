Федор Кудряшов: "Не считаю, что "Рубин" вообще чего-то достиг"

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов сомневается в том, что казанцам удалось наладить игру. По его словам, результаты команды стали улучшаться, потому что футболисты начали более четко выполнять указания главного тренера Курбана Бердыева.

– Я бы не сказал, что мы наладили игру, – приводит "Реальное время" слова Кудряшова. – Просто команда начала прислушиваться к тренеру, стала четче выполнять указания. Отсюда и результат.

Не считаю, что мы вообще чего-то достигли. Потому что, как показывают тренировки, нам еще очень многое предстоит сделать, чтобы радовать и тренера, и друг друга. Ну и самое главное – болельщиков.

– А в чем тогда "Рубин" еще может и должен прибавить?

– Во всех аспектах. Начиная от обороны и заканчивая атакой. А как это будет происходить, это вопрос не ко мне, а к главному тренеру.

– А коллектив уже сложился с точки зрения отношений в команде?

– Стало намного лучше, чем было в начале сезона, когда мы сыграли первую игру. По прошлому году вы, наверное, знаете, что были определенные проблемы. Коллектив не может по щелчку пальцев – раз и выздороветь. Для этого нужно время. Дальше у нас будет только лучше.