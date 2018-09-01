Федор Чалов: "Первый гол – очень курьезный. Пытался увернуться"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, оформивший хет-трик в домашнем матче 6-го тура РПЛ против "Урала" (4:0), заявил, что не следит за гонкой бомбардиров, которую он возглавил с 5 голами.

– Очень рад забить три гола – это случилось, – сказал Чалов. – Большое спасибо хочется сказать болельщикам. Они здорово нас поддерживают – это помогает. Хочется забивать еще больше.

– Ожидали от себя, что забьете три гола?

– Честно говоря, вообще об этом не думал. Первый гол – очень курьезный, второй – хорошо разыграли. Ну а третий – не очень сильно попал по мячу, но залетел.

– Первый гол забили спиной?

– Плечом.

– Не было опасений, что попали в офсайд?

– Смотрел на судью, он не поднял флажок.

– Пытались увернуться от мяча?

– Да-да (улыбается).

– Вы возглавили бомбардирскую гонку. Будете сражаться до последнего, чтобы остаться на первом месте?

– Честно, не слежу за этим. Главное, чтобы команда побеждала. Конечно, как нападающий я хочу забивать в каждой игре. Ставить какую-то цель, если от этого будет ухудшаться моя игра, мне это не нужно.

– Показалось, что после первого гола ЦСКА поймал кураж.

– Очень много моментов было, нужно больше выжимать из этого. Хорошо, что победили и не пропустили. Готовимся к следующей игре.

– Показалось, что "Уралу" не повезло. Не забили пенальти, были опасные моменты. Получается, у ЦСКА некоторые проблемы в обороне?

– "Урал" хорошо играл. Они пытаются играть в футбол. Где-то не досмотрели в обороне. Это футбол, такое бывает. Ну и Игорь Акинфеев (в моменте с пенальти. – Прим. "СЭ") угадал, заставил ошибиться. (Андрей МИХАЙЛОВ)