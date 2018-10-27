Фарфан и Рыбус не помогут "Локомотиву" в матче с "Енисеем"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин объявил, что игроки команды Джефферсон Фарфан и Мачей Рыбус не сыграют в матче 12-го тура чемпионата России с "Енисеем".

- После вчерашней тренировки мы приняли решение, что Фарфан не полетит на игру против "Енисея". С командой также не полетит наш защитник Мацей Рыбус. В целом команда настроена позитивно, все успели восстановиться, отправляемся в Красноярск, - цитирует ТАСС Семина.

"Енисей" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, РПЛ, 12-й тур, 28 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск)