15:26 | Футбол — РПЛ

Фанаты "Зенита" поддерживают Кокорина. Но что не так с майкой?

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Во время матча 11-го тура премьер-лиги между "Динамо" и "Зенитом" в секторе петербургских болельщиков появилась футболка в поддержку нападающего Александра Кокорина. На ней написано "Саша, мы с тобой", однако болельщики закрепили ее вверх ногами.

Напомним, что Александр Кокорин находится в СИЗО. Он вместе с братом Кириллом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым обвиняется в избиении нескольких человек.

Динамо - Зенит

 

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