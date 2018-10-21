Фанаты "Зенита" поддерживают Кокорина. Но что не так с майкой?

Во время матча 11-го тура премьер-лиги между "Динамо" и "Зенитом" в секторе петербургских болельщиков появилась футболка в поддержку нападающего Александра Кокорина. На ней написано "Саша, мы с тобой", однако болельщики закрепили ее вверх ногами.

Напомним, что Александр Кокорин находится в СИЗО. Он вместе с братом Кириллом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым обвиняется в избиении нескольких человек.