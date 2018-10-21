Фанаты "Зенита" поддерживают Кокорина. Но что не так с майкой?

Во время матча 11-го тура премьер-лиги между "Динамо" и "Зенитом" в секторе петербургских болельщиков появилась футболка в поддержку нападающего Александра Кокорина. На ней написано "Саша, мы с тобой", однако болельщики закрепили ее вверх ногами.
Напомним, что Александр Кокорин находится в СИЗО. Он вместе с братом Кириллом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым обвиняется в избиении нескольких человек.
"Саша, мы с тобой!". Футболка в секторе болельщиков "Зенита" на матче "Динамо" (Москва) - "Зенит". Почему с ног на голову? В поддержку Александра Кокорина или нет? Фото Александр Федоров #sportexpress #сортэкспресс #футбол #кокорин #кокоринмамаев #зенит #динамо #динамомосква #болельщики #фкзенит #zenit
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