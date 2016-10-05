15:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фанаты "Спартака" бросили файер в сектор болельщиков "Зенита"

0
0
0
9

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, за что "Зенит" и "Спартак" были оштрафованы на 735 тысяч рублей по итогам воскресного матча 9-го тура премьер-лиги на "Петровском" (4:2). В частности, фанаты красно-белых бросили файер в сектор с болельщиками петербуржцев, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

- В рапорте делегата, - сказал Григорьянц, - отражена следующая информация:

"Зенит": болельщики перед началом матча зажгли около 40 файеров, вывесили несанкционированный РФПЛ баннер с изображением болельщиков в масках с файерами, в начале и конце второго тайма скандировали нецензурные и оскорбительные выражения в адрес соперника. Использовали пиротехнику: на 21-й минуте семь файеров, на 34-й - пять, на 46-й и 47-й - четыре файера, две дымовые шашки, одну ракету, на 49-й и 52-й - сожгли два флага с символикой "Спартака", пять петард бросили на прилегающую к полю территорию.

"Спартак": болельщики в течение матча неоднократно скандировали оскорбительные нецензурные выражения в адрес команды-соперника, судьи и третьих лиц, на 28-й минуте использовали пиротехнические изделия (5 файеров, три дымовые шашки и одну петарду), на 37-й - один файер, одна петарда была брошена на прилегающую территорию, на 46-й и 49-й - зажгли семь файеров, бросили несколько штук на прилегающую территорию, один файер бросили в сектор №7, где располагались болельщики "Зенита".

"Зенит" и "Спартак" оштрафованы на 735 тысяч рублей 

Опрос

Повлияло ли судейство на результат игры "Зенит" - "Спартак"?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

Лекс

П_о_в_а_р то есть это не ваши мартышки бегали до матча с балончиками и всякие непристойности писали и рисовали?)

16:24

П_о_в_а_р

Не мы первые начали.

16:18

П_о_в_а_р

А вот нинада была судить плоха.

16:18

Pleafant

В КДК потирают руки,побольше бы таких матчей,доппремии были бы гарантированы.

16:13

H2C5OH

И вот для этих дебилов строить новые стадионы? Ну-ну...

16:10

Лекс

Exsorsist, читать то умеешь клоун? или по заголовкам бегаешь и "умные" мысли пишешь?

16:08

Крейсер Аврора

"скандировали оскорбительные нецензурные выражения в адрес команды-соперника, судьи".......Вот и ответ, судья обиделся на хрюшек.

16:07

Exsorsist

Ну все.)))) Теперь Спартак оштрафуют на 100 млн., а" бедный" Зенит на 100 руб.

16:05

BATAMAN

Это все из-за судьи.

15:44

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ