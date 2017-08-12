Фанаты ЦСКА: "Мы ЦСКА. Кто вы - мы не в курсе"

Болельщики ЦСКА вывесили баннер во время матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака". Фанаты вывесили его после второго мяча в ворота соперников, который забил Витинью (2:1).

"Мы ЦСКА! Кто вы – мы не в курсе!" - говорится на баннере.

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак"