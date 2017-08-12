Фанаты ЦСКА: "Мы ЦСКА. Кто вы - мы не в курсе"

Болельщики ЦСКА вывесили баннер во время матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака". Фанаты вывесили его после второго мяча в ворота соперников, который забил Витинью (2:1).
"Мы ЦСКА! Кто вы – мы не в курсе!" - говорится на баннере.
Ещё один баннер: "Мы - ЦСКА! Кто вы мы не в курсе!" #ЦСКАспартак pic.twitter.com/X5EIuwG1hI– Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) 12 августа 2017 г.
maxcds
вы г...., а мы - Спартак!
19:48
Broadcast
ustin007 Вы ЦСКА-А МЫ ЧЕМПИОНЫ!!! Вы бооооольшие молодцы, столько терпели, купили, а теперь в ФНЛ отправитесь
19:43
Ралпачан Фляйшманъ
Молодцы, Армейцы)))
19:39
Meddle
Очень достойно на свинячье "Мы Спартак, а вы..."
19:39
ustin007
Вы ЦСКА-А МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!
19:35
bond1951
молодцы МЫ ЦСКА..............
19:34
Michey199
Дзюба уже сказал кто они: "СЕКТАНТЫ"
19:29