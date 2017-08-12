19:21 | Футбол — РФПЛ

Фанаты ЦСКА: "Мы ЦСКА. Кто вы - мы не в курсе"

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Болельщики ЦСКА вывесили баннер во время матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака". Фанаты вывесили его после второго мяча в ворота соперников, который забил Витинью (2:1).

"Мы ЦСКА! Кто вы – мы не в курсе!" - говорится на баннере.

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (7)
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maxcds

вы г...., а мы - Спартак!

19:48

Broadcast

ustin007 Вы ЦСКА-А МЫ ЧЕМПИОНЫ!!! Вы бооооольшие молодцы, столько терпели, купили, а теперь в ФНЛ отправитесь

19:43

Ралпачан Фляйшманъ

Молодцы, Армейцы)))

19:39

Meddle

Очень достойно на свинячье "Мы Спартак, а вы..."

19:39

ustin007

Вы ЦСКА-А МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!

19:35

bond1951

молодцы МЫ ЦСКА..............

19:34

Michey199

Дзюба уже сказал кто они: "СЕКТАНТЫ"

19:29